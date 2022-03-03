Польская студия CD Projekt RED старается всеми способами поддержать Украину.

Компания CD Projekt RED была одной из первых в игровом секторе, кто поддержал Украину в борьбе против России. Польская студия выпустила официальное заявление и пожертвовала миллион злотых на благотворительность для нашей страны. Однако на этом CDPR не остановилась. Чтобы выразить солидарность с украинцами, компания решила прекратить продавать свою продукцию на территории РФ и Беларуси. Магазин GOG, который принадлежит CD Projekt RED, тоже закроют для пользователей двух вышеупомянутых стран. В общем, теперь российские геймеры не смогут купить ни "Ведьмака 3", ни Cyberpunk 2077.

В официальном сообщении CDPR сказано: "В свете российского военного вторжения в нашу соседнюю страну Украину, группа CD Projekt приняла решение приостановить все продажи наших игр в России и Беларуси до дальнейшего уведомления. Сегодня мы начинаем работать с нашими партнерами, чтобы приостановить цифровые продажи и прекратить физические поставки продукции CD Projekt, а также всех игр, распространяемых на платформе GOG, на территории России и Беларуси".

"Вся CD Projekt решительно поддерживает народ Украины, — продолжили польские разработчики. — Хотя мы не являемся политической организацией, способной напрямую влиять на государственные дела и не стремимся к этому, мы верим, что коммерческие организации, объединившись, способны вдохновить на глобальные перемены в сердцах и умах простых людей. Мы знаем, что игроки в России и Беларуси, частные лица, которые не имеют никакого отношения ко вторжению в Украину, будут затронуты этим решением, но этим действием мы хотим еще сильнее привлечь внимание мирового сообщества к тому, что происходит в сердце Европы. Наши братья и сестры, сражающиеся за свою родину — стойте крепко! Слава Украине".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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