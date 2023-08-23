Оно подойдет лишь тем, у кого уже есть PS5.

Компания Sony поделились подробностями об устройстве PlayStation Portal, которое ранее было известно как Project Q. На первый взгляд может показаться, что перед нами портативная консоль. Но, нет.

PlayStation Portal, как стало известно, будет работать только в связке с PS5, игры с которой будут стримиться на "портативку" через домашнюю сеть Wi-Fi. ЖК-экран на 8 дюймов поддерживает разрешение 1080p со скоростью 60 кадров в секунду.

"Геймпад" будет обладать теми же функциями, что и DualSense для PS5. Тем не менее, игры для PlayStation VR2 или облачные проекты транслировать не получится. Sonу описывает PS Portal как "как идеальное устройство для геймеров, которые делят телевизор с семьей или хотят поиграть в другой комнате".

Как девайс работает на деле, показали зарубежные издания и блогеры:

PlayStation Portal выйдет до конца 2023 года. В США ее будут продавать за 199,99 долларов (~7400 грн), а в Европе – за 219,99 евро (~8800 грн).

Также до конца года должна выйти PS5 Slim – обновленная версия PlayStation 5 со съемным дисководом. Правда, несмотря на свое название, консоль будет не такой уж и тонкой, но все-таки меньше, чем FAT-версия. По слухам, стоить она будет 399 долларов, а съемный дисковод можно будет приобрести отдельно.

Параллельно Sony работает над PS5 Pro с более производительным железом. Ожидается, что консоль будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K. Релиз, скорее всего, состоится в ноябре следующего года.

Предполагается, что в будущем Sony вовсе перестанет выпускать существующие версии PlayStation 5. Таким образом модель Slim заменит на рынке Digital Edition, а "прошка" станет альтернативой базовой PlayStation 5 с дисководом.

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