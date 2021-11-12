Причиной скандала стали страницы из Корана, разбросанные по полу.

Call of Duty: Vanguard вышла всего неделю назад, а уже успела попасть в скандал. Шутер разозлил мусульманских игроков, из-за чего издательству Activision и студии Sledgehammer Games пришлось официально извиниться.

Причиной скандала стали страницы из Корана, которые разработчики разбросали по полу на карте в зомби-режиме. То есть пользователи могли свободно бегать по ним, что считается признаком неуважения. Мусульманские игроки принялись активно возмущаться в Twitter, и Activision пришлось отреагировать на скандал.

"На прошлой неделе в игру по ошибке был включен оскорбительный для мусульманского сообщества контент, который с тех пор был удален из игры. Он не должен был появиться в игре в том виде, в котором появился. Мы приносим глубокие извинения. Мы предпринимаем немедленные шаги внутри [компании] для исправления ситуации, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем", — гласит заявление Activision.

Стоит отдать издательству должное — оно быстро отреагировало на проблему. Мусульманские пользователи остались довольны действиями компании, поэтому скандал наверняка скоро утихнет.

Коротко про Call of Duty: Vanguard

Сюжет игры рассказывает о специальном подразделении солдат из разных стран Антигитлеровской коалиции. Их задача — раздобыть информацию о секретном проекте нацистов под названием "Феникс".

Помимо кампании, в Call of Duty: Vanguard присутствует мультиплеер с двадцатью картами в антураже Второй мировой войны и зомби-режим.

Автор: Назар Степорук