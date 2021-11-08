Похоже, дизайнеры или аниматоры допустили ошибку.

На прошлой неделе вышла Call of Duty: Vanguard — продолжение знаменитой серии шутеров. Пользователи принялись исследовать проект и обнаружили в нем забавную деталь. Они выяснили, что в одной из миссий советские солдаты играют в шахматы с помощью карт.

Находкой в Twitter поделился человек под псевдонимом PrinceWhatever. Во время прохождения первого задания в Сталинграде пользователь прошелся по лагерю советских солдат. Двое из них якобы играли в карты, которые разложены на старом ящике, выполняющем роль стола. Но если присмотреться к этим бойцам, то можно заметить их странные движения. Солдаты будто бы берут невидимые шахматные фигуры и переставляют на доске, которая тоже отсутствует.

Такая забавная ситуация могла произойти по двум причинам. Либо аниматор добавил бойцам неправильную анимацию, из-за чего они начали играть в шахматы, а не карты, либо дизайнер уровней забыл установить доску для солдат.

Подробнее о Call of Duty: Vanguard

Это восемнадцатая основная часть популярной франшизы шутеров. Она посвящена Второй мировой войне.

Одиночная кампания в проекте рассказывает о спецподразделении, куда вошли бойцы разных стран. Их цель — добыть информацию о секретном проекте нацистов под названием "Феникс".

Мультиплеер Call of Duty: Vanguard может похвастаться двадцатью картами и новыми видами состязаний. Традиционный зомби-режим тоже присутствует, и он опять посвящен мистическому воскрешению мертвых.

Автор: Назар Степорук