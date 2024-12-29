Если верить утечке, то разница в цене между RTX 5090 и RTX 4080 может составлять примерно 40%.

Цены на видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 могут неприятно удивить будущих покупателей. Новые цены от китайского ритейлера говорят нам о 18 999 юанях (~2600 долларов) за RTX 5090 и 9999 юанях (~1350 долларов) за RTX 5080.

Как пишет портал Tom's Hardware, розничные цены в Китае обычно отличаются от американских и европейских, поскольку к ценнику добавляется местный НДС в размере 13%. Если вычесть НДС, то цены будут такими: 1200 за RTX 5080 и 2200 долларов за RTX 5090.

Такие цифры ощутимо выше, чем предполагалось ранее. Для сравнения, актуальный флагман GeForce RTX 4090 был оценен в 12 999 юаней. То есть разница составляет примерно 40%. С более доступной моделью дела обстоят лучше: GeForce RTX 5080 подорожала лишь на 15% – RTX 4080 стоила 9499 юаней.

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Напомним, GeForce RTX 5090 приписывают 32 ГБ видеопамяти GDDR7 с шиной в 512 бит, а энергопотребление новинки якобы достигнет 600 Вт. Для сравнения, RTX 4090 имеет 24 ГБ GDDR6X и требует 450 Вт.

Младшая RTX 5080 получит чип GB203-400-A1 с 10 752 ядрами CUDA (на 51% меньше по сравнению с RTX 5090), 16 ГБ VRAM GDDR7 и 256-битную шину. Энергопотребление – 400 Вт.

Презентация новых графических ускорителей состоится 7 января на CES 2025. Вместе с RTX 5090 и 5080 должны представить RTX 5070 и 5070 Ti.

Примерно в это же время AMD представит семейство RDNA 4 (Radeon 9000). Ожидается, что с новым поколением компания откажется от конкуренции за топовый сегмент: самая мощная Radeon RX 9070 XT будет конкурировать в лучшем случае с GeForce RTX 5070.

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