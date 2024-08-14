Если верить последним вестям, новая консоль выйдет не раньше апреля 2025 года,

Ранее в этом году Switch побила рекорд NES и стала самой долгоживущей домашней консолью Nintendo. Фанаты давно ждут второе поколение Switch и рассчитывают на запуск до конца 2024 года, однако этого почти наверняка не случится.

Об этом сообщает известный ресурс GamesIndustry.biz, ссылаясь на свои источники. По словам опрошенных разработчиков, Nintendo практически напрямую подтвердила им, что новая консоль выйдет не раньше апреля 2025 года,

Ранее в мае компания заявила, что анонс преемника Switch состоится в текущем финансовом году, то есть до марта 2025 года. Однако в разговорах с партнерами Nintendo более осторожна в обещаниях.

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Nintendo Switch 2: все, что мы знаем о новой консоли

Стоит отметить, что в сообщении компании Switch 2 не упоминается напрямую – устройство называют "преемником Nintendo Switch". Впрочем, о консоли набралось уже предостаточно утечек и слухов, в том числе от разработчиков, которые уже начали получать девкиты.

Switch 2, скорее всего, будет иметь аналогичный формат гибридной консоли и джой-коны для управления. Консоль получит 16 гигабайт оперативной памяти, 8-дюймовый ЖК-экран и обратную совместимость с первым поколением. А ценник вырастет с $300 до $400.

Летом 2023 года надежные СМИ писали, что прототип преемника Switch тайно показали на Gamescom. В ходе презентации на консоли запустили The Matrix Awakens на движке Unreal Engine 5. Демо работало с трассировкой лучей и графикой уровня PS5 и Xbox Series, но с активированным NVIDIA DLSS. То есть игры на компактной приставке будут выглядеть максимально круто.

Изначально релиз консоли ожидался во второй половине 2024 года. По данным СМИ, премьеру перенесли из-за желания Nintendo избежать дефицита консолей на старте продаж и обеспечить внушительную стартовую линейку игр.

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