Главный сценарист The Witcher 4 работал над серией ещё с первой части.

В октябре 2024 года появились слухи о проблемах CD Projekt RED с привлечением сотрудников, которые якобы могли повлиять на качество новых проектов, в частности на "Ведьмак 4".

Сооснователь компании Михал Новаковский опроверг эти предположения, подчеркнув, что студия сохраняет стабильную команду и приглашает профессионалов на прозрачных условиях.

Новаковский отметил, что около 100 разработчиков, работавших над The Witcher 3, по-прежнему трудятся в CD Projekt RED, включая ветеранов, участвовавших в создании первых двух игр серии. Среди них - его коллега и сооснователь компании Адам Бадовский, связанный с франшизой ещё с 2002 года.

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"Главный сценарист остаётся тем же с момента работы над первой частью The Witcher. Главный визионер тоже неизменен с начала серии. Я сам в компании уже 20 лет. Надеюсь, это проясняет ситуацию"

На текущий момент CD Projekt RED насчитывает 1137 сотрудников, из которых 400 участвуют в разработке новой части The Witcher. Проект находится на стадии активного производства, и руководство компании уверено, что команда создаст достойное продолжение легендарной франшизы.

Ранее мы рассказывали, что каждый NPC в "Ведьмак 4" будет проживать свою историю. CDPR провела огромную работу над этим элементом игры.

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