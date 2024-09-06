Милый экшен-платформер обошел Elden Ring: Shadow of the Erdtree DLC и Final Fantasy 7: Rebirth.

6 сентября состоялся релиз Astro Bot – нового эксклюзива PlayStation 5. Это продолжение бесплатного платформера, который превратился из маленькой технодемки в полноценную игру, раскрывающую на полную возможности контроллера DualSense.

Западные критики уже прошли игру и остались от нее в восторге – на агрегаторе OpenCritic средний балл проекта составляет 95 баллов из 100. Сейчас это самая высокооцененная игра 2024 года, по этому показателю платформер обошел Elden Ring: Shadow of the Erdtree DLC и Final Fantasy 7: Rebirth.

Поигравших понравилось все – увлекательный геймплей, изобретательные уровни, кампания продолжительностью в 10-15 часов, и, разумеется, тема с персонажами PlayStation. "Платформер дарит ощущение радости и веселье, а также напоминает, ради чего вообще создаются игры", – говорят журналисты.

У украинских геймеров есть дополнительная мотивация опробовать новинку –это первая игра от PlayStation с украинской текстовой локализацией. В украинском регионе игра стоит около 2000 грн.

Astro Bot – в чем особенность данного проекта

Технически, это третья часть по франшизе – оригинал, Astro Bot Rescue Mission, вышел в 2018 году на PlayStation VR, а сиквел, Astro’s Playroom, предустановлена на всех консолях PS5.

В отличие от предыдущих частей, Astro Bot – это полноценный платный тайтл, предлагающий в 4 раза больше миров, более 50 планет для исследования, 300 ботов, которых нужно спасти, а также десятки новых способностей и возможностей.

В Astro Bot игрокам необходимо спасти 300 товарищей Астро, которые оказались разбросаны по галактикам. 150 из них – камео-персонажи вроде Джоэля и Элли из The Last of Us и Кратоса из God Of War. Чем больше друзей удастся собрать, тем больше закрытых участков на хаб-планете получится исследовать.

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