GeForce GTX 1650 – самая популярная видеокарта, а Windows 11 набирает обороты.

Valve опубликовала данные об оборудовании и ПО пользователей магазина Steam по итогам 2022 года. Из них следует, что GeForce GTX 1650 на сегодня является самой популярной видеокартой среди геймеров.

На втором месте идет GeForce GTX 1060, сразу за ней – RTX 2060. В топ самых популярных также попала мобильная версия GeForce RTX 3060, которая находится на пятой позиции. При этом десктопный вариант этой карты расположился на 6-ом месте.

Среднестатистический компьютер пользователя Steam в 2022 году

Процессор – шестиядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц;

Оперативная память – 16 ГБ;

Видеокарта – GeForce GTX 1650;

Объем видеопамяти – 8 ГБ;

Дисковое пространство – 1 ТБ и выше;

Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют 64% игроков Steam. Наличием 4К монитора может похвастаться всего 2.6% пользователей.

Видео дня

По "операционкам" ситуация такая: у Windows 10 65,42%, а у "одинадцатки" – 28,42%. Последняя за прошедший месяц увеличила свои показатели на 5%. Также микроскопический рост (+0.01%) популярности показала старушка Windows 8.

К слову, если вы в поисках игрового ноутбука, то УНИАН уже делился рейтингом лучших моделей, которые вышли с начала 2022 года. Они потянут самые требовательные игры, а также отлично подойдут для повседневного использования.

А если вы хотите собрать игровой ПК, то вам может быть интересен рейтинг лучших игровых процессоров и видеокарт 2022 года. Если говорить о графических адаптерах, то альтернативы RTX 4090 на данный момент на рынке нет.

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