Ожидаемо, на первом месте расположилась флагманская GeForce RTX 4090 – альтернатив ей на рынке просто нет.

Издание Tom's Hardware вслед за рейтингом лучших процессоров решило выяснить, какие видеоадаптеры самые топовые на сегодняшний день.

Ожидаемо, на первом месте расположилась флагманская GeForce RTX 4090. Ее назвали лучшей "как для геймеров, так и для создателей контента". Альтернативы RTX 4090 на данный момент на рынке просто нет.

Если говорить о прошлом поколении видеоадаптеров NVIDIA, то в нем лучшей моделью признали RTX 3080. Сейчас она относительно недорогая ($740 за модель на 12 ГБ), тянет все игры на максимальных настройках графики в 2K и все еще хороша для 4K.

Видео дня

Что касается лучшей видеокарты AMD, то на сегодня таковой является Radeon RX 6800 XT. Ей в плюсы записали большое количество видеопамяти (16 ГБ), а также 128 МБ кеш-памяти Infinity Cache для достижения более высокой пропускной способности. Модель Radeon RX 6700 XT же назвали одной из лучших с точки зрения "цена-качество".

Лучшая видеокарта от Intel – ARC A770 на 16 ГБ. Данная модель быстрее GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT. Однако пока еще есть проблемы с ПО.

Другие видеокарты, попавшие в рейтинг:

GeForce RTX 3060 – относительно недорогая и годится для гейминга на высоких настройках в 1080/1440К.

Radeon RX 6650 XT – быстрее RTX 3060, когда речь идет об играх без трассировки лучей.

RTX 3060 Ti – отличное решение для игр в 2K с трассировкой лучей и DLSS.

Radeon RX 6600 – самая мощная из недорогих видеокарт на рынке.

Radeon RX 6950 XT – самая быстрая из видеокарт AMD.

Из чего собрать бюджетный игровой компьютер в 2022 году

Согласно подробному отчету, доступному на сайте Steam, самой популярной видеокартой среди игроков по-прежнему остается "старый-добрый" GeForce GTX 1060.

В разделе, посвященному процессору, доминируют ПК с 6-ядерным CPU с частотой 2,3-2,69 ГГц. Что касается оперативной памяти, то в большинстве игровых компьютеров установлено 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система преимущественно к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей.

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