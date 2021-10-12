Пользователи собрались большой группой, чтобы устроить интересный аналог королевской битвы.

На частных серверах Grand Theft Auto V часто устраиваются необычные развлечения. Например, пользователи отыгрывают конкретные роли и ведут себя в соответствии с ними. Недавно группа энтузиастов придумала для себя очередную веселую забаву. Они организовали состязание по мотивам популярного сериала "Игра в кальмара" от Netflix.

Как именно происходило соревнование, показано в ролике ниже от автора YouTube-канала Vadact. На первом этапе команда пользователей в зеленых костюмах должна была добежать до финальной черты. Игроки двигались, пока звучит музыка. Когда кто-то не успевал остановиться, его убивал участник соревнования в одежде куклы из сериала Netflix.

Второй этап отметился похожими условиями. Пользователи двигались по стеклянному мосту на большой высоте. А снайперы выбирали, под кем пробить поверхность, чтобы тот улетел вниз. Развлечение выглядит забавным и напоминает более жестокую версию Fall Guys: Ultimate Knockout.

Подробнее о сериале "Игра в кальмара"

Это корейское шоу длительностью девять эпизодов, которое вышло на Netflix 17 сентября 2021 года.

Сюжет сериала посвящен опасному состязанию, в котором участвуют 450 человек. Каждый из них согласился пройти испытание из-за финансовых трудностей в надежде получить денежный приз. Но позже выяснилось, что во время игры легко лишиться собственной жизни.

Шоу уже стало одним из самых популярных на Netflix.

Автор: Назар Степорук