В игре улучшили графику и добавили эффекты трассировки лучей.

Автор YouTube-канала Digital Dreams специализируется на улучшении графики в играх с помощью подбора разных модификаций. Недавно он выпустил ролик, посвященный Grand Theft Auto V. Блогер продемонстрировал, насколько реалистичной можно сделать визуальную составляющую в знаменитом проекте Rockstar Games.

На видео показывается, как Digital Dreams ездит на машинах и ходит пешком по разным локациям. Особенно впечатляющим получился отрезок в вечернее время, когда небо затянуло облаками. Пасмурная погода приглушила освещение, что сделало игру более реалистичной — по крайней мере, по внешнему виду.

Для создания ролика Digital Dreams использовал сразу несколько модификаций. Главная из них — QuantV 3.0, значительно улучшающая графику в GTA V. Блогер также установил Realistic Traffic, чтобы сделать передвижение транспорта на дорогах более естественным, и ReShade с шейдером RayTraced Global Illumination. Последний имитирует один из эффектов трассировки лучей — глобальное освещение в реальном времени.

Digital Dreams запускал GTA V с модами на мощном ПК. Его система оснащена процессором AMD Ryzen 9 3900X, 32 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Asus TUF Gaming GeForce RTX 3090. И даже при таком "железе" было заметно, что в ролике местами не успевают прогрузиться текстуры.

Подробнее про Grand Theft Auto V

Это самая популярная часть серии и одна из наиболее продаваемых игр в мире. Ее тираж уже превысил 150 миллионов копий.

В проекте рассказывается о криминальных приключениях Майкла, Тревора и Франклина. Главные герои захотели уйти из преступного мира, но перед этим добыть деньги на дальнейшую жизнь.

В марте следующего года улучшенная версия Grand Theft Auto V должна выйти на PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук