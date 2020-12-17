Многопользовательский режим шутера Call of Duty: Black Ops - Cold War станет временно бесплатным. Акция начнется сегодня, 17 декабря, и продлится до 24 декабря.
Как сообщила на сайте игры компания Activision, бесплатный период в Cold War будет проходить в два этапа.
В первом этапе игрокам будут доступны следующие режимы:
- 2v2 Gunfight;
- Team Deathmatch;
- Domination;
- Nuketown Holiday 24/7;
- Raid the Mall.
Во втором этапе с 21 по 24 декабря игрокам откроется доступ к дополнительным режимам:
- Prop Hunt;
- Combined Arms: Hardpoint;
- Fireteam: Dirty Bomb.
В период бесплатной недели игроки в Cold War будут получать двойной бонус к опыту.
Подробнее про Call of Duty: Black Ops - Cold War
Cold War – это самая новая часть серии Call of Duty: Black Ops. Игра вышла 13 ноября 2020 года в консоли и ПК. В Activision заявили, что шутер установил рекорд по цифровым продажам в день релиза, однако точные цифры компания не назвала. Помимо многопользовательского режима в Cold War есть сюжетная кампания, действия которой разворачиваются в период Холодной войны.