Опробовать многопользовательский режим игры можно будет до 24 декабря.

Многопользовательский режим шутера Call of Duty: Black Ops - Cold War станет временно бесплатным. Акция начнется сегодня, 17 декабря, и продлится до 24 декабря.

Как сообщила на сайте игры компания Activision, бесплатный период в Cold War будет проходить в два этапа.

В первом этапе игрокам будут доступны следующие режимы:

2v2 Gunfight;

Team Deathmatch;

Domination;

Nuketown Holiday 24/7;

Raid the Mall.

Во втором этапе с 21 по 24 декабря игрокам откроется доступ к дополнительным режимам:

Prop Hunt;

Combined Arms: Hardpoint;

Fireteam: Dirty Bomb.

В период бесплатной недели игроки в Cold War будут получать двойной бонус к опыту.

Подробнее про Call of Duty: Black Ops - Cold War

Cold War – это самая новая часть серии Call of Duty: Black Ops. Игра вышла 13 ноября 2020 года в консоли и ПК. В Activision заявили, что шутер установил рекорд по цифровым продажам в день релиза, однако точные цифры компания не назвала. Помимо многопользовательского режима в Cold War есть сюжетная кампания, действия которой разворачиваются в период Холодной войны.

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Автор: Сергей Коршунов