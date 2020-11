10 главных проблем "Холодной войны" – новой части Call of Duty: Black Ops

Ежегодный конвейер по производству новых частей Call of Duty продолжает исправно работать. На этот раз пользователям сверхпопулярного шутера предложили окунуться в антураж холодной войны. Мы в УНИАН уже изучили Cold War и нашли в ней немало проблем. О главных из них рассказываем в свежем материале.

Неделю назад стартовали продажи Call of Duty: Black Ops Cold War — новой части одной из самых знаменитых игровых франшиз. Свежий шутер обещал подарить пользователям захватывающую кампанию в антураже холодной войны, вернуть известных персонажей и отметиться проработанным многопользовательским режимом. Собственно, как и многие предыдущие проекты франшизы. Издательство Activision любит кормить публику надеждами на то, что следующая Call of Duty станет самой лучшей и принесет игрокам много удовольствия. Вот только геймеры, которые следят за индустрией, уже давно не верят громким обещаниям разработчиков в маркетинговых материалах. Мы в редакции УНИАН тоже со скепсисом отнеслись новому релизу, поэтому решили самостоятельно проверить Call of Duty: Black Ops Cold War на прочность.

И вот после тщательного исследования игры нам хочется сказать: в хвалебных словах Activision и создателей из Treyarch и Raven Software все же было немного правды. В новой части CoD действительно есть положительные моменты, например, одиночная кампания со шпионскими миссиями, крутой постановкой и запоминающимися динамичными фрагментами. Но также в Black Ops Cold War есть недочеты разной степени значимости, причем о многих из них критики предпочитают молчать. Именно поэтому мы решили подробнее рассмотреть эту тему и выделить в сегодняшнем материале десять главных проблем свежей Call of Duty.

1. Нехватка контента в мультиплеере

Уже традиционно будем начинать с самых важных отрицательных сторон игры и заканчивать более мелкими изъянами. Нехватка контента в мультиплеере относится к первой категории, ведь очень быстро дает о себе знать. Call of Duty: Black Ops Cold War предлагает восемь карт, около тридцати видов оружия и несколько десятков обвесов для пушек. Новый режим — «Грязевая бомба» — лишь один, и он представляет собой скучный аналог королевской битвы. А больше мультиплееру попросту нечего предложить игрокам. Фанаты CoD, которые планируют каждый вечер заходить на пару часов в Black Ops Cold War, смогут освоить весь контент в многопользовательском режиме за одну или две недели. Естественно, в будущем Treyarch начнет бомбить обновлениями с картами, режимами и пушками. Но пока что мультиплеер в свежей части серии ощущается невероятно бедным.

2. Сетевой код

Вечная проблема всех Call of Duty не обошла стороной и Black Ops Cold War. Если долго и часто сражаться в многопользовательском режиме игры, то можно заметить, насколько несовершенный в ней сетевой код. Такие недочеты, как пули, следующие за пользователем, который забежал за угол, неравномерная скорость полета снарядов у всех игроков и внезапные появления противника, будто из воздуха, регулярно наблюдаются в проекте. Порой их сложно заметить из-за колоссальной динамики и хаотичности сражений в мультиплеере. Но если внимательно следить за повторами убийств, то изъяны сетевого кода обязательно проявятся. Почему они кочуют в каждую новую часть франшизы, вопрос открытый.

3. Долгий гринд

А знаете, как разработчики компенсировали нехватку контента? Правильно, решили выдавать его маленькими порциями. За участие в многопользовательских матчах пользователи получают опыт и повышают уровень аккаунта вплоть до сотого. На каждом из этапов прокачки игроку выдают всякие небольшие награды – ячейки для формирования класса, пушки, улучшения для них, перки, модификации и так далее. Получается, чтобы открыть весь контент, которого и так недостаточно, придется еще и гриндить долгие часы. Обзавестись хорошей снайперской винтовкой и автоматом можно только после тридцатого уровня, а это — 15-20 часов игры. Activision и Treyarch прибегли к крайне дешевому способу удержать аудиторию в Black Ops Cold War, что не делает им чести.

4. Система подбора игроков

Кроме сетевого кода, в новой Call of Duty есть еще одна важная техническая проблема. В игре по какой-то причине пользователей первых уровней отправляют сражаться против двадцатых и тридцатых. Как результат, они оказываются в условиях, где отстают и по опыту, и по возможностям. Бойцы, которые прокачались значительно сильнее, смогли открыть лучшее оружие, обвесы с важными характеристиками и более полезные бонусы за серии очков. Именно поэтому система подбора игроков не должна ставить в один ряд аккаунты, допустим, седьмого и тридцать пятого уровней. Однако она это делает, что доставляет новичкам дополнительный дискомфорт.

5. Читеры

Теперь пришла пора вспомнить о том, чего в мультиплеере Call of Duty: Black Ops Cold War нет — надежной античит-системы. Эта проблема, как и недочеты сетевого кода, входит в список традиционных для серии. Как только выходит новая часть, ее ПК-версию заполоняют мошенники. Недобросовестные пользователи применяют специальное программное обеспечение, которое автоматически наводит прицел на голову врага или позволяет видеть противников сквозь стены. Такое ПО для Black Ops Cold War уже активно продают в Сети, и люди не стесняются его покупать. Из-за этого профильные форумы забиты сообщениями и роликами о том, как читеры мешают развлекаться честным пользователям. Чистки здесь не помогут, ведь для недобросовестных игроков учетные записи лишь расходный материал. И в будущем описанная проблема станет еще более явной.

6. Отсутствие новшеств в зомби-режиме

Все части подсерии Black Ops поставлялись с зомби-режимом, и Cold War не стала исключением. Вот только в новой Call of Duty он получился настолько стандартным, что аж больно смотреть. Концепция противостояния ходячим мертвецам не изменилась ни на йоту. Пользователи все так же уничтожают волны врагов, которые постепенно становятся сильнее, закупаются между раундами экипировкой, улучшают снаряжение и в определенный момент получают возможность эвакуироваться. Более того, сейчас в зомби-режиме доступна только одна, довольно запутанная карта. Из-за этого он надоедает спустя пару забегов. И единственным хоть сколько-то значимым новшеством здесь стала возможность экипировать прокаченное в мультиплеере оружие. Я не удивлюсь, если в Black Ops Cold War зомби-режим станет никому не нужен уже в ближайшие недели.

7. Искусственный интеллект

С мультиплеером, как основным блюдом в каждой Call of Duty, разобрались, так что переходим к одиночной кампании. Она хоть и получилась великолепной, однако тоже не лишена изъянов. Первый и самый важный из них — плохой искусственный интеллект. Враги на поле битвы нередко принимают странные решения. Они могут в пылу сражения развернуться к игроку спиной и побежать к дальнему укрытию, став легкой мишенью. Бывает, что противники занимают нелепые позиции на открытом пространстве. А обходные маневры с фланга недруги под управлением ИИ нередко попросту не замечают. И хотя проблема не встречается постоянно, она ухудшает впечатления от сражений в сюжетном режиме.

8. Повторение идей

Этот недочет заметят лишь фанаты Call of Duty, которые прошли немало игр серии. Они наверняка помнят о фрагментах с отстрелом вражеского транспорта, бомбардировкой позиций противников через черно-белую камеру истребителя и полетами на вертолете. Так вот, все упомянутые эпизоды присутствуют и в Black Ops Cold War. Они отлично поставлены и срежиссированы, из-за чего повторение идей даже не хочется называть проблемой. Но упомянуть о таком моменте стоит, ведь разработчики должны прогрессировать, а не копировать успешные решения из предыдущих частей. Благо в сюжете свежей игры хватает приятных новшеств, которые гарантированно вызовут у пользователей восторг.

9. Дополнительные операции

Одиночная кампания Black Ops Cold War включает две дополнительные операции. Но чтобы открыть к ним доступ, необходимо во время основных заданий искать специальные улики. После этого пользователям придется решить довольно-таки сложные головоломки, и только тогда откроется доступ ко второстепенным миссиям. Подход, вроде бы, интересный, так где же зарыта собака? А вот здесь: сами операции получились на удивление примитивными. Они представляют собой сражения на небольших локациях с уничтожением конкретных целей. Такое вознаграждение после всех усилий, затраченных на расшифровку загадок, кажется слишком несущественным.

10. Джаггернауты

Закончим наименее значимой проблемой одиночной кампании — присутствием в ней джаггернаутов. Примерно три или четыре раза за все прохождение пользователям доведется столкнуться с советскими штурмовиками, закованными в броню. Чтобы их уничтожить, необходимо потратить два рожка патронов, и это, если стрелять в голову. Наличие таких вот джаггернаутов замедляет темп игры, что для ураганной Call of Duty не есть хорошо. Плюс ко всему стычки с этими врагами не ставят перед пользователем интересных задач: нужно все так же прятаться и стрелять.

Назар Степорук

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter