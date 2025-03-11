"Сюда вложено очень много любви. Прекрасная работа!".

Недавно мы рассказывали, что для Stardew Valley появился мод, превращающий игру в Baldur’s Gate 3, а точнее, переселяющий весь состав RPG от Larian в деревенский уют фермы.

Мод Baldur’s Village - это не просто шутка, а полноценное расширение: более 20 новых NPC, новые локации, предметы и механики. Создатели явно вложили в него душу, и это оценил сам Свен Винке, сооснователь Larian Studios и геймдиректор Baldur's Gate 3. В своём посте в X он похвалил работу: "Сюда вложено очень много любви. Прекрасная работа!".

Автор мода, пользователь Xun, ответил: "Вы всегда были для нас вдохновением, и ваши слова много значат. Спасибо за поддержку!"

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Мод уже набрал популярность: более 11 000 загрузок на Nexus Mods и 80 000 просмотров страницы. Это неудивительно, персонажи Baldur’s Gate 3 настолько любимы фанатами, что Wizards of the Coast уже вовсю превращает их в франшизу.

Сейчас Свен Винке вместе с Larian Studios трудятся над новой, пока что не анонсированной, игрой, но в рождественском поздравлении разработчик оставил небольшой тизер будущего проекта.

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