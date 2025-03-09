С Астарионом даже можно завести роман.

Фанаты Stardew Valley выпустили мод Baldur's Village, который переносит в игру персонажей и локации из Baldur’s Gate 3.

Разработка заняла несколько месяцев, и теперь в деревне можно встретить Гейла, Шадоухарт, Карлах, Уилла, Астариона и ещё 15 героев, каждый из которых получил уникальные диалоги и расписание дня. В моде также появились шесть новых локаций, тематические предметы и динамические ивенты.

С вампиром Астарионом можно завести роман, для него прописана отдельная сюжетная линия, а в будущем авторы планируют добавить возможность отношений и с другими персонажами.

Видео дня

Чтобы посетить деревню Балдура, не нужно начинать новую игру. Она появится к северу от города Пеликан сразу после установки мода. Для его корректной работы требуется SMAPI, Content Patcher и Portraiture.

Будущая поддержка мода зависит от популярности среди игроков. Авторы отмечают, что дальнейшее развитие проекта во многом определит количество скачиваний и одобрений на Nexus Mods, а также успех краудфандинговой кампании.

Ранее мы рассказывали, что фанаты выпустили демо ремейка отменённой части Fallout, которая должна была стать Fallout 3. Всё это делается на основе Fallout: New Vegas.

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