Для Stardew Valley вышел мод, переносящий в игру Baldur's Gate 3 / Фото - Nexus Mods

Фанаты Stardew Valley выпустили мод Baldur's Village, который переносит в игру персонажей и локации из Baldur’s Gate 3.

Разработка заняла несколько месяцев, и теперь в деревне можно встретить Гейла, Шадоухарт, Карлах, Уилла, Астариона и ещё 15 героев, каждый из которых получил уникальные диалоги и расписание дня. В моде также появились шесть новых локаций, тематические предметы и динамические ивенты.

С вампиром Астарионом можно завести роман, для него прописана отдельная сюжетная линия, а в будущем авторы планируют добавить возможность отношений и с другими персонажами.

Видео дня

Чтобы посетить деревню Балдура, не нужно начинать новую игру. Она появится к северу от города Пеликан сразу после установки мода. Для его корректной работы требуется SMAPI, Content Patcher и Portraiture.

Будущая поддержка мода зависит от популярности среди игроков. Авторы отмечают, что дальнейшее развитие проекта во многом определит количество скачиваний и одобрений на Nexus Mods, а также успех краудфандинговой кампании.

Фото Baldur's Village 09 марта 2025
Фото Baldur's Village 09 марта 2025
Фото Baldur's Village 09 марта 2025
Фото Baldur's Village 09 марта 2025

Ранее мы рассказывали, что фанаты выпустили демо ремейка отменённой части Fallout, которая должна была стать Fallout 3. Всё это делается на основе Fallout: New Vegas.

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