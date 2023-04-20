У контроллера классический дизайн, а по заверению производителя, каждая кнопка способна выдержать до миллиона нажатий.

Компания Xiaomi представила Game Controller – универсальный, но при этом доступный геймпад, который подключается к огромному количеству устройств. Журналисты уже назвали его лучшим предложением по "цене и качеству".

Работает геймпад с любым ПК на операционных системах Windows, MacOS и Linux, планшетами и смартфонам на базе iOS и Android и даже с устройствам для игры на облачных сервисах Steam, Xiaomi Cloud Games и Tencent Start.

Для подключения доступно три способа: по Bluetooth, через Wi-Fi-адаптер или по USB-C проводу (он же для зарядки). Автономность – 20 часов. В дополнение ко всем стандартным кнопкам есть гироскоп: с поддержкой в "десятках играх".

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В Китае Xiaomi Game Controller стоит 199 юаней (около 1000 грн). На AliExpress пока нет, но это дело времени.

Из чего собрать недорогой игровой ПК в 2023 году

Valve регулярно проводит опросы среди пользователей Steam. Они касаются информации о "железе", на котором предпочитают играть геймеры.

Результаты мартовского опроса показывают, что самой популярной видеокартой среди игроков является RTX 3060. Ей удалось свергнуть, казалось бы "вечного" лидера в лице GTX 1060. В целом, видеоускорители Nvidia занимают все 20 строчек в топ-20 самых распространенных видеокарт

Что касается процессоров, то в 2023 году доминируют шестиядерные модели от Intel с частотой 2,7-2,99 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система как правило к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей.

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