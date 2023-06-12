В игре будет разнообразие в транспортных средствах и заданиях.

Одним из неожиданных анонсов на шоу Xbox стала Microsoft Flight Simulator 2024. Это новый симулятор полетов от Asobo Studio и Xbox Game Studios, который выйдет в следующем году.

В описании игры на официальном сайте сказано: "Осуществите свою мечту о карьере авиатора с помощью Microsoft Flight Simulator 2024. Этот совершенно новый симулятор разработан с использованием новейших технологий в области моделирования, облачных технологий, машинного обучения, графики и игр для создания самого сложного, захватывающего и впечатляющего авиасимулятора всех времен. Чтобы достичь беспрецедентного уровня точности, Microsoft Flight Simulator 2024 работает на значительно усовершенствованном движке Asobo Studio".

Из описания становится понятно, что в проекте задействуют облачные мощности Azure и карты Bing, как и в предыдущей части. Благодаря этому снова будет реализована вся Земля, но наверняка в более точном и детализированном виде. Такие улучшения будут логичными для продолжения серии.

Судя по трейлеру, в Microsoft Flight Simulator 2024 реализованы изменения не только в плане моделирования мира и графики, но и по части разнообразия занятий. Игроки смогут выполнять спасательные миссии на вертолетах, доставлять и забирать грузы в необычных местах, например, на нефтяных вышках, брать сельскохозяйственные задания и находить людей, потерявшихся в горах.

Что еще известно о Microsoft Flight Simulator 2024

Asobo Studio потрудилась над расширением количества активностей в новой части. Помимо вышеперечисленных занятий, будут и весьма необычные. Сюда относится доставка людей для прыжков с парашютами, тренировки на низких высотах, испытания экспериментальных летательных средств, научные исследования и даже гонки.

Кроме самолетов и вертолетов разных мастей, присутствуют и более нестандартные виды транспорта, например, туристические дирижабли, воздушные шары и глайдеры.

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