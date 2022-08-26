Рекомендуемые параметры системы оказались на удивление демократичными.

Студия Avalanche Software и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовали системные требования экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера" Hogwarts Legacy. Они оказались на удивление низкими, как для современной игры.

Чтобы комфортно развлекаться в проекте, пользователям будет достаточно процессора i5-8400 и видеокарты уровня GeForce GTX 1080 Ti. А для низких настроек графики подойдет и более слабое "железо".

Минимальные требования

ОС: Windows 10 (64-разрядная)

процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56;

оперативная память: 8 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 85 Гбайт (поддерживается HDD, но лучше SSD).

Заявленные параметры подойдут для игры с разрешением 1080р при 60 кадрах/с с низкими настройками графики.

Рекомендуемые требования

ОС: Windows 10 (64-разрядная);

процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti или AMD Radeon RX 5700 XT;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 85 Гбайт (SSD).

Требования составлены с прицелом на игру в 1080р при 60 кадрах/с с высокими графическими настройками.

Разработчики также открыли предварительные заказы Hogwarts Legacy. За покупку экшен-RPG до релиза можно получить верховое животное, а в Deluxe-версию входит сразу несколько бонусов. В Steam за игру просят 799 гривен, в PlayStation Store — 2099 гривен.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и ПК. Позже игра заглянет на Nintendo Switch.

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