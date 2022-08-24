В ролике демонстрируется сюжетный отрезок.

На мероприятии Opening Night Live 2022 показали свежий трейлер Hogwarts Legacy — грядущей игры во вселенной "Гарри Поттера". В ролике показали один из потенциальных сюжетных отрезков.

Видео демонстрирует, что произойдет, если при прохождении пользователь решит подружиться со студентом Слизерина Себастьяном Сэллоу. Игроку придется решить: отвергнуть или освоить темные чары, например, заклятие "Круцио". В ролике главный герой решает изучить эту запретную магию и применяет ее на врагах.

Еще в трейлере показываются сражения с толпой скелетов, гигантский тролль, разные мрачные локации и неизвестный персонаж — судя по всему, наставник. Он со злостью в голосе спросил главного героя и Сэллоу, что они натворили.

Если выбрать в соратники упомянутого студента Слизерина, то он выдаст квест компаньона. В рамках выполнения задания пользователи смогут узнать тайну семейства Сэллоу.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет в 2022 году на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и ПК.

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