На мероприятии Opening Night Live 2022 показали свежий трейлер Hogwarts Legacy — грядущей игры во вселенной "Гарри Поттера". В ролике показали один из потенциальных сюжетных отрезков.
Видео демонстрирует, что произойдет, если при прохождении пользователь решит подружиться со студентом Слизерина Себастьяном Сэллоу. Игроку придется решить: отвергнуть или освоить темные чары, например, заклятие "Круцио". В ролике главный герой решает изучить эту запретную магию и применяет ее на врагах.
Еще в трейлере показываются сражения с толпой скелетов, гигантский тролль, разные мрачные локации и неизвестный персонаж — судя по всему, наставник. Он со злостью в голосе спросил главного героя и Сэллоу, что они натворили.
Если выбрать в соратники упомянутого студента Слизерина, то он выдаст квест компаньона. В рамках выполнения задания пользователи смогут узнать тайну семейства Сэллоу.
Hogwarts Legacy — основные подробности
- Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.
- Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.
- В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.
- Hogwarts Legacy выйдет в 2022 году на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и ПК.