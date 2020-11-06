Продажи игры превзошли ожидания издателя.

Ремейк гангстерской трилогии Mafia с подзаголовком Definitive Edition разошелся тиражом в 2 миллиона копий. Такие показатели превзошли ожидания издателя игры.

Как передает портал GamesIndusty, об этом стало известно из финансового отчета компании Take-Two.

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Во втором квартале текущего финансового года, который закончился 30 сентября, чистая выручка издателя снизилась на 2% и составила $841,1 миллиона. А крупнейшими источниками дохода в этом году стали две части баскетбольного симулятора NBA, а также GTA 5, GTA Online, Red Dead Redemption 2, Red Dead Online и Borderlands 3.

Крупнейшими релизами прошедшего квартала стали NBA 2K21 – уже продано 5 миллионов копий. Также хорошие результаты показали свежие релизы таких игр, как PGA Tour 2K21, Mafia Definitive Edition и WWE 2K Battlegrounds.

Вдобавок издатель обновил данные по продажам своих крупнейших тайтлов:

Grand Theft Auto V — 135 млн копий;

Red Dead Redemption 2 — более 34 млн копий;

The Outer Worlds — более 3 млн копий;

В то же время, глава издательства, Штраус Зельник, сообщил, что в этом году не стоит ждать от компании крупную AAA-игру на консолях нового поколения.

"Мы всегда вынуждены искать баланс между желанием работать над этими прекрасными платформами, чего хотят наши команды, и необходимостью дождаться появления необходимой базы игроков. Обычно второе Рождество после запуска — ключевой момент. Вы увидите больше игр в следующем году", – заявил глава Take-Two.

Компания повысила свой прогноз на годовой доход с $2,9 миллиардов до $3,15 миллиарда.

Напомним, ремейк первой части Mafia вышел 25 сентября 2020 года. Обновленная игра получила в основном положительные отзывы. На агрегаторе Metacritic ПК-версии "Мафии" 79 баллов от критиков и 7,9 балла от пользователей.

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Автор: Сергей Коршунов