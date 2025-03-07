Маленькие шедевры от независимых студий и небольших издательств порой дарят больше впечатлений, чем крупные AAA-игры.

В этом году уже вышло довольно много больших и качественных проектов вроде Kingdom Come: Deliverance II, Monster Hunter Wilds, Split Fiction и Avowed. Но кроме них выходили игрушки без огромных бюджетов и яркой рекламы, при этом они все равно могут затянуть вас на много часов приятного геймплея.

Издание Vulture рассказало про несколько таких проектов, которые вы могли пропустить в этом году.

Lost Records: Bloom & Rage (ПК, PlayStation 5, Xbox Series S/X)

Сюжетное приключение сквозь время от создателей оригинальной Life is Strange, в котором действия игроков влияют на развитие истории. В центре истории четверка подруг, которая поклялась не разговаривать друг с другом после загадочного инцидента.

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Часть повествования переносит нас в 90-е, которые едва ли можно было назвать идиллической эпохой, особенно для девочек-подростков. В качестве вдохновения разработчики использовали драму "Останься со мной" Стивена Кинга и фильмы Ричарда Линклейтера.

"Утерянные записи" уже вышли на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, но поиграть пока можно только в первый из двух эпизодов. Второй эпизод задержится до 15 апреля.

Keep Driving (ПК)

Атмосферное приключение на колесах, приправленное RPG-элементами, которое перенесот в начало двухтысячных. Главный герой совсем недавно купил первую машину и собирается посетить фестиваль на другом конце страны. Как туда добраться – зависит только от игрока.

"Суть дорожного путешествия – это нечто большее, чем чувство неограниченной свободы на милях асфальта. Это маленькие ритуалы, которые накапливаются во что-то более глубокое: разговоры с попутчиками, подкрепление сладкими закусками и обжигающими чашками кофе, заезды на заправку и заправка ни центом больше, чем позволяет кошелек", – пишут ревьюверы.

Keep Driving доступна только на компьютерах. В Steam у игры почти 2000 отзывов. Положительных из них – 95%.

Citizen Sleeper 2 (ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series S/X)

Среди мерцающих звезд далекой галактики жизнь продолжается. Этот сиквел инди-хита 2022 года помещает игроков в роль Спящего – андроида с неисправным телом. Геймплейно это по-прежнему ни с чем не сравнимое сочетание жанров: это и визуальная новелла с тонной текста, и "настолка" с бросками кубиков, и ролевая игра.

Путь к финалу у всех поигравших будет разным, а провал определенной задачи или основного сюжетного поворота не означает конец игры, а бросает вас в то, что может быть еще более стрессовой ситуацией.

Citizen Sleeper 2 доступна на всех основных платформах: ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch и Xbox Series S/X.

Lonely Mountains: Snow Riders (ПК, Xbox Series S/X)

Трейлеры и скриншоты не передают всей прелести Lonely Mountains: Snow Riders. Вам нужно улицезреть эту лыжную игру в движении, чтобы понять ее чудесное воплощение альпийских пейзажей: свет, который слегка меняется, когда солнце скрывается за облаками, мешающий обзору вихрь сильной метели, то, как ваши лыжи глубоко врезаются в свежевыпавший снег.

То, что могло бы стать экстремальным спортивным опытом в руках другого разработчика, в руках берлинской студии Megagon Industries превращается в почти дзенское спокойствие. Есть только вы, гора и свистящий ледяной ветер.

Lonely Mountains: Snow Riders получила хорошие отзывы критиков и игроков. Средняя оценка на Metacritic составила 87 баллов из 100, а в Steam – 90% положительных отзывов.

Напомним, недавно украинские разработчики Metro из 4A Games представили свою новую игру в сеттинге будущего и с режиссером "Драйва" на борту. Даты релиза пока что нет, но известно, что она выйдет в Steam.

Меж тем украинская студия Frogwares, которая создает игры про Шерлока Холмс, показала первый взгляд на The Sinking City 2 – продолжение своей вдохновленной лавкрафтовскими мифами игры.

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