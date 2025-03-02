Первенство в подписке держит Call of Duty: Black Ops 6.

Несмотря на отдельную критику за статичный мир и скучных NPC, Avowed в целом получила положительные отзывы: игру хвалили за интересную боевую систему с магией и большой мир для исследования.

Но самое неожиданное - её коммерческий успех: за первый месяц в RPG от Obsidian сыграли 5,9 миллионов человек, что даже больше, чем у Indiana Jones and the Great Circle с 4 миллионами игроков, что сделало Avowed второй самой популярной игрой в Xbox Game Pass.

Конечно, эти показатели блекнут на фоне Call of Duty: Black Ops 6, которая собрала 26,2 миллиона игроков за тот же период, но сравнивать нишевую RPG и крупный шутер - не совсем корректно. Тем не менее, Obsidian довольны результатами и заявляют, что игра нашла своих фанатов.

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Пока что официальных планов на продолжение Avowed нет, но геймдиректор проекта Керри Пател намекала, что Obsidian может вскоре заняться сюжетными дополнениями.

В то же время Джош Сойер снова заговорил о новой игре в серии Pillars of Eternity. Разработчик хотел бы сделать тактическую игру во вселенной PoE, но боится, что из-за нишевости жанра проект будет обречён на коммерческую неудачу.

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