Для этого Warhorse нашла звёздную карту 1403 года.

Kingdom Come: Deliverance 2 впечатляет уровнем реализма, и одним из самых необычных достижений стало воссоздание ночного неба по реальной звёздной карте 1403 года.

Один из фанатов заметил, что в игре можно увидеть настоящие созвездия, а Полярная звезда действительно указывает на север. По словам пиар-директора проекта Тобиаса Штольц-Цвиллинга, команда искала точную карту звёздного неба начала лета 1403 года и использовала её в игре. На вопрос о процессе поиска он ответил: "Астрология - это древнее искусство".

Точная карта звёзд особенно пригодится в хардкорном режиме, который должен выйти в середине апреля. Как и в первой части, этот режим усложнит игровой процесс, убрав индикатор местоположения с карты.

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Ранее исторический консультант Kingdom Come: Deliverance 2 Джоанна Новак заявила, что по шкале реализма сюжет игры она бы оценила на 1 из 10. По её мнению, история Индро больше похожа на сказку или легенду, чем на историческую хронику.

Кроме того, недавно CD Projekt RED выпустила видео о создании трейлера "Ведьмак 4" и игроки начали спорить, не изменила ли компания внешность Цири в ролике.

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