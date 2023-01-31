Проект будет существенно отличаться от остальных экшен-RPG в серии.

На презентации для инвесторов в начале октября 2022 года CD Projekt RED анонсировала сразу пять новых частей The Witcher. Одна из них — Project Sirius, детали которой недавно появились в Сети.

Подробности стали известны из списка вакансий на сайте The Molasses Flood — студии, которая принадлежит CD Projekt RED и отвечает за проект. В описании к требованиям специалистов упоминались разные особенности игры. Project Sirius отметится кооперативным режимом с противостоянием врагам под управлением искусственного интеллекта. Сюжет тоже реализуют, причем он будет "нелинейным и кинематографическим", с озвученными диалогами.

В вакансии старшего дизайнера мультиплеера упоминались социальные функции, прокачка персонажа и разные режимы. Отсюда можно сделать вывод, что кооперативные забеги станут основой Project Sirius. Есть также намек на классовое деление героев. Вероятнее всего, пользователи смогут создавать ведьмаков разных школ, которые будут обладать определенными особенностями.

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Что касается графики, то она описана как "стилизованная". То есть в визуальном плане игра тоже отойдет от привычного реализма предыдущих частей The Witcher.

Project Sirius — основные подробности

Игрой занимается студия The Molasses Flood, а CD Projekt RED оказывает поддержку. В команду разработчиков входят 60 человек.

Когда Project Sirius впервые представили публике, то описали как "новаторский взгляд на вселенную The Witcher, [который] расскажет незабываемую историю для старых фанатов и новой аудитории".

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