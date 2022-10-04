Компания рассказала о пяти основных проектах и дополнительных инициативах.

Польская студия CD Projekt RED провела финансовую презентацию для инвесторов и сессию ответов на вопросы. В рамках мероприятия компания поделилась своими амбициозными планами на будущее. Она представила сразу пять проектов, а также разные дополнительные инициативы.

CDPR собирается развивать три франшизы. Первая – это, конечное же, "Ведьмак". Общий тираж проектов серии превысил 65 миллионов копий. Сейчас польская студия создает сразу три игры во вселенной The Witcher.

Project Polaris – начало новой трилогии RPG в открытом мире, которая базируется на наследии "Ведьмака 3". Игра находится на стадии подготовки к разработке. Над ней трудится коллектив из более 150 специалистов. Две другие части трилогии выйдут в течение шести лет после Project Polaris.

Видео дня

Новость дополняется...