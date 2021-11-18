Акция с раздачей Splinter Cell: Chaos Theory проходит только на ПК.

Французское издательство Ubisoft продолжает отмечать свое 35-летие. Ранее оно устроило распродажу, конкурс с возможностью выиграть купон на $1 тысячу, бесплатные выходные в Ghost Recon Breakpoint и раздачу трилогии Assassin's Creed Chronicles. А теперь компания организовала очередной подарок. Все желающие могут добавить в свою коллекцию Splinter Cell: Chaos Theory.

Акция проходит только на персональных компьютерах. Она продлится до 25 ноября, 16:00 по киевскому времени. Чтобы получить игру, нужно посетить специальную страницу. Мы уже все проверили и подтверждаем: раздача работает. Однако важно отметить: для участия в акции нужно иметь учетную запись в Ubisoft Connect. Так называется сервис французского издательства, где оно продает версии своих проектов для персональных компьютеров.

Подробнее о Splinter Cell: Chaos Theory

Это стелс-экшен, который вышел в 2005 году. Игра рассказывает о секретном подразделении "Третий Эшелон" в составе Агентства Национальной Безопасности США. Среди его сотрудников числится и главный герой Сэм Фишер. В Chaos Theory он должен помешать распространению "Кодов Масса" — компьютерных алгоритмов, опередивших свое время. Они считаются идеальным оружием для ведения информационной войны.

Геймплей проекта включает скрытные проникновения на локации, незаметные устранения противников и применение разных гаджетов.

Критики признали Splinter Cell: Chaos Theory лучшей игрой серии. На Metacritic она получила 92 балла после 36 рецензий. Пользователи поставили 8,7 балла из 10, проголосовало 540 человек.

Автор: Назар Степорук