Утечка, которая произошла на прошлой неделе, оказалась правдивой. Ubisoft действительно организовала раздачу сразу трех частей серии Assassin's Creed. Речь об ответвлениях с общим подзаголовком Chronicles.
Подарок приурочен к 35 годовщине французского издательства. В честь события также устраивали распродажу, бесплатные выходные в Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и конкурс с возможностью выиграть купон на $1 тысячу. Чтобы добавить Assassin's Creed Chronicles в личную библиотеку, нужно перейти по ссылке на специальную страницу. Здесь требуется ввести данные своей учетной записи в Ubisoft Connect. Если аккаунта нет, необходимо предварительно зарегистрироваться. После авторизации комплект Assassin's Creed Chronicles будет добавлен в библиотеку. Мы уже все проверили и подтверждаем: акция работает. Она продлится до 11 ноября.
Важно отметить, что раздача проходит только на персональных компьютерах. Консольные пользователи, увы, не смогут получить подарок.
Подробнее об Assassin's Creed Chronicles
- Это двухмерные экшены с элементами стелса и платформинга. Геймплей в них перекочевал из основных частей франшизы, но с некоторыми изменениями. Пользователи способны по-разному убивать врагов, применять акробатические навыки и вспомогательные устройства.
- События Assassin's Creed Chronicles разворачиваются в Китае, Индии и России в разные временные периоды.