Ubisoft все-таки устроила раздачу трилогии Chronicles.

Утечка, которая произошла на прошлой неделе, оказалась правдивой. Ubisoft действительно организовала раздачу сразу трех частей серии Assassin's Creed. Речь об ответвлениях с общим подзаголовком Chronicles.

Подарок приурочен к 35 годовщине французского издательства. В честь события также устраивали распродажу, бесплатные выходные в Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и конкурс с возможностью выиграть купон на $1 тысячу. Чтобы добавить Assassin's Creed Chronicles в личную библиотеку, нужно перейти по ссылке на специальную страницу. Здесь требуется ввести данные своей учетной записи в Ubisoft Connect. Если аккаунта нет, необходимо предварительно зарегистрироваться. После авторизации комплект Assassin's Creed Chronicles будет добавлен в библиотеку. Мы уже все проверили и подтверждаем: акция работает. Она продлится до 11 ноября.

Важно отметить, что раздача проходит только на персональных компьютерах. Консольные пользователи, увы, не смогут получить подарок.

Подробнее об Assassin's Creed Chronicles

Это двухмерные экшены с элементами стелса и платформинга. Геймплей в них перекочевал из основных частей франшизы, но с некоторыми изменениями. Пользователи способны по-разному убивать врагов, применять акробатические навыки и вспомогательные устройства.

События Assassin's Creed Chronicles разворачиваются в Китае, Индии и России в разные временные периоды.

Автор: Назар Степорук