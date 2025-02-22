У геймдизайнера просто не было времени, чтобы сесть за компьютер и смонтировать трейлер.

Хидео Кодзима сообщил, что завершает монтаж нового трейлера Death Stranding 2 и рассказал о своём подходе к его созданию.

В отличие от предыдущего ролика, который строился вокруг ключевых катсцен, на этот раз основой стала музыка.

Кодзима рассказал, что из-за высокой загруженности он не мог полноценно работать за компьютером, поэтому большую часть монтажа геймдизайнер продумывал мысленно во время поездок. Сначала он выстроил композицию на основе музыки, а затем уже в системе монтажа дорабатывал её, корректируя темп, повествование и переходы между сценами:

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"Имея еще меньше времени на ручное редактирование, чем обычно, я собирал его в основном в голове, во время перелетов и поездок на работу, прежде чем собирать его в фактической системе редактирования. Первоначальный монтаж, интуитивно организованный на основе звука, затем дорабатывается с помощью более аналитического подхода, корректируя повествовательный поток, неверное направление и переходы".

Недавно Playstation объявила, что проведёт отдельную презентацию Death Stranding 2 в рамках фестиваля SXSW 2025. Новый трейлер там покажут 10 марта в 00:00 по киевскому времени.

Ранее мы рассказывали, что на Sony подали в суд из-за слишком высоких цен на игры в PS Store. Истцом стал Нидерландский фонд защиты прав потребителей.

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