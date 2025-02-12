Ивент SXSW 2025, где покажут игру, пройдёт 10 марта.

Playstation и Kojima Productions объявили, что проведут специальное мероприятие, посвящённое Death Stranding 2: On the Beach, в рамках фестиваля SXSW 2025. Презентация пройдёт 10 марта в 00:00 по киевскому времени.

На мероприятии геймдиректор Хидео Кодзима расскажет новые подробности о сиквеле Death Stranding, который выйдет на PS5 в 2025 году. Пока неизвестно, будет ли представлена новая демонстрация геймплея, но фанаты надеются на свежие кадры из игры.

Можно сделать смелую догадку, что на SXSW 2025 точно покажут новый трейлер сиквела, ведь Кодзима недавно рассказывал, что новый ролик по игре находится на финальных этапах производства и даже показывал небольшой фрагмент оттуда.

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Кроме того, на фестивале откроется официальный магазин с эксклюзивным мерчем по Death Stranding 2. В продаже появятся уникальные товары, которые нельзя будет найти в других точках.

Точная дата выхода игры пока не раскрыта. Death Stranding 2 была анонсирована в декабре 2022 года, и с тех пор проект остаётся одной из самых ожидаемых игр для консолей Playstation.

Ранее мы рассказывали, что Playstation анонсировала презентацию State of Play, где могут показать даже порт Bloodborne на ПК. Ивент пройдёт в ночь на 13 февраля и будет длиться больше 40 минут.

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