Сейчас у игры 90% положительных отзывов.

Kingdom Come: Deliverance 2, один из самых ожидаемых релизов года, стартовал с впечатляющими результатами. Игра сразу привлекла большое количество игроков на Steam и получила крайне позитивные отзывы.

По данным SteamDB, пиковый онлайн Kingdom Come: Deliverance 2 достиг почти 160 тысяч человек сразу после выхода, и этот показатель может ещё вырасти в ближайшие дни на выходных. Более того, свыше 90% пользовательских рецензий на платформе оказались положительными, что делает игру одной из самых удачно принятых крупных одиночных RPG последних лет.

Сиквел значительно расширяет идеи оригинала, предлагая улучшенную графику, более живой и детализированный мир, а также расширенную ролевую систему. Разработчики уделили особое внимание исторической достоверности, сохранив акцент на реалистичных сражениях и проработанной атмосфере средневековой Европы.

Видео дня

Кроме того, похоже Warhorse Studios исправила один из самых слабых элементов первой игры: техническую сторону. Сообщается, что игра хорошо оптимизирована и отлично работает даже на бюджетных ПК с RTX 3050.

Ранее мы рассказывали, что в первый же день после релиза для Kingdom Come: Deliverance 2 появился мод, который позволяет сохранять игру без спасительного шнапса.

Вас также могут заинтересовать новости: