Причиной стало желание избежать репутационного ущерба.

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI) рассказала об изменениях в своем составе в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. Из коллектива исключили капитана с российским гражданством — Кирилла BoombI4 Михайлова.

О своем решении NAVI сообщила на официальном сайте в короткой заметке.

"После завершения PGL Major Antwerp киберспортивный клуб NAVI исключил из активного ростера по CS:GO Кирилла BoombI4 Михайлова. Причины решения связаны с высокими репутационными рисками для клуба и не являются результатом его игры", — заявили представители коллектива.

Точные причины исключения BoombI4 не указаны. Судя по тексту заметки, российский капитан мог поддерживать вторжение РФ в Украину. В составе NAVI по CS:GO играют еще два россиянина — Илья Perfecto Залуцкий и Денис electronic Шарипов. Контракты с ними пока не расторгались, а значит — проблемы возникли именно с Михайловым.

Напомним, в прошлом году NAVI добилась огромных успехов в своем прежнем составе по CS:GO. Команда победила в самом крупном киберспортивном турнире в упомянутой дисциплине — PGL Major Stockholm 2021. А затем она выиграла еще одно состязание — BLAST Premier: Fall Finals 2021. Кто будет представлять NAVI на BLAST Premier: Spring Finals, организация объявит позже.

Позиция NAVI насчет российского вторжения в Украину

На второй день полномасштабной войны Natus Vincere выпустила официальное заявление, в котором осудила действия РФ. Она также заверила, что вместе украинцы справятся с общей бедой.

В конце февраля лидер NAVI Александр S1mple Костылев перечислил более 1,5 миллиона гривен на поддержку ВСУ.

Организация также расторгла партнерство с российским холдингом ESFORCE, который публично отрицал агрессию РФ по отношению к Украине.

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