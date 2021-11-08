В финале PGL Major Stockholm 2021 она обыграла G2 Esports.

На прошлых выходных состоялся финал PGL Major Stockholm 2021 — главного турнира по Counter-Strike: Global Offensive. Его выиграла украинская команда Natus Vincere (NAVI), которая сумела обойти G2 Esports со счетом 2:0.

Как сказано на официальном сайте организации, Александра s1mple Костылева признали лучшим киберспортсменом на турнире. Вместе с ним в команде выступали Валерий b1t Ваховский, Денис electronic Шарипов, Илья Perfecto Залуцкий и капитан Кирилл Boombl4 Михайлов. Стоит отметить, что последние три игрока — это россияне, хотя сама организация NAVI украинская.

В финальном поединке коллектив столкнулся с G2 Esports. Первый матч разворачивался на карте Ancient, и Natus Vincere победила в нем со счетом 16:11. А во втором поединке локацией для боев была избрана Nuke, и здесь выиграть оказалось тяжелее. Только после 41 раунда NAVI удалось записать очко в свою пользу и стать победителем турнира.

Подробнее о PGL Major Stockholm 2021

Это главное киберспортивное состязание по CS:GO в году. Прошлый раз оно проводилось еще в 2019-м из-за пандемии коронавируса.

За победу Natus Vincere заработала $1 миллион. Это намного меньше, чем разыгрывается на соревнованиях по Dota 2 и League of Legends.

Автор: Назар Степорук