С момента начала вторжения Российской Федерации в Украину многие представители игровой индустрии осудили действия агрессора. Среди них была и отечественная киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI). Она назвала РФ виновником войны и поддержала украинский народ. А теперь стало известно, что NAVI прекратила любое сотрудничество с российским холдингом ESFORCE. Эта киберспортивная компания публично поддержала действия оккупанта.

На официальном сайте Natus Vincere появилось следующее сообщение: "В Украине шестой день войны. Российская армия продолжает обстреливать жилые кварталы: сотни тысяч жителей покинули свои дома, а остальные продолжают сражаться за будущее державы. Когда гибнут люди и навсегда разрушаются тысячи судеб в родной стране, не до киберспорта. Пока сотрудники и игроки NAVI проводят дни в бомбоубежищах, холдинг ESFORCE публично отрицает весь тот ужас, который сейчас происходит в Украине. Считаем позицию этой компании неприемлемой и античеловечной. NAVI прекращают любое сотрудничество с холдингом, включая RuHub, Epic Esports Events, Cybersport.ru и Virtus.pro. Отдельно хотим выразить благодарность всем сотрудникам холдинга, которые не побоялись прессинга и выразили свою позицию. Спасибо!"