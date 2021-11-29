Коллектив также получил прямую путевку на состязание World Final 2021.

В начале ноября украинская команда Natus Vincere (NAVI) победила в главном турнире года по Counter-Strike: Global Offensive — PGL Major Stockholm 2021. А недавно коллектив записал на свой счет очередной выигрыш. Он занял первое место в состязании BLAST Premier: Fall Finals 2021.

Состав Natus Vincere по CS:GO: Илья Perfecto Залуцкий, Кирилл Boombl4 Михайлов, Денис electronic Шарипов, Александр s1mple Костылев и Валерий b1t Ваховский. Первые три игрока — россияне, а два последние — украинцы. В финале Fall Finals 2021 NAVI обошла французскую Team Vitality со счетом 2:1.

Дебютный матч на карте Mirage прошел со счетом 16:12 в пользу Natus Vincere. Во втором поединке на локации Nuke украинская команда уступила 6:16. А в решающем столкновении на Inferno NAVI все-таки вырвала победу 16:7. За выигрыш коллектив получил $225 тысяч и прямую путевку на турнир BLAST Premier: World Final 2021, который состоится в середине декабря. То есть украинской команде не придется участвовать в отборочных поединках.

Немного интересных деталей о Fall Finals 2021

Состязание проходило в физическом формате в Дании. Местная публика в финале турнира пыталась активно подсказывать Team Vitality расположение их противников из NAVI на карте.

В одном из раундов s1mple убил сразу четырех игроков.

За весь Fall Finals 2021 Natus Vincere уступила лишь в двух матчах. Один был против Team Vitality в финале, а другой в стычке с Heroic в полуфинале верхней сетки.

Автор: Назар Степорук