Через две недели пользователи Windows 7 и Windows 8 просто не смогут запускать накопленные за все эти годы игры.

Корпорация Valve, владелец Steam, напомнила, что с 1 января 2024 года главный цифровой магазин ПК-геймеров откажется от поддержки Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Об этом впервые стало известно еще в марте.

Таким образом, с первого дня следующего года, чтобы наслаждаться играми в Steam, придется переключиться на более актуальные операционные системы – Windows 10 или Windows 11.

Параллельно разработчики популярной "королевской битвы" PUBG объявили, что с 1 января игра перестает запускаться на всех платформах ПК (Steam, Epic Games Store, Kakao) на системах Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.

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Свежая статистика по "железу" от Valve раскрыла, что среди всех систем, на которых установлен Steam, только 1% использует Windows 7. А Windows 8.1, так и вовсе, используется лишь на 0,16 % геймерских ПК. Может показаться, что это мало, но если учесть, что общее число пользователей Steam составляет 1,2 миллиарда человек, получается, что без доступа к играм останутся около 12 миллионов человек.

В то же время, согласно статистике Steam, Windows 11 набирает популярность среди игроков, а "десятка", напротив, теряет позиции. В настоящий момент разница между новой и старой ОС составляет чуть более 10 процентов.

Недавно в Steam изменился лидер среди самых ожидаемых игр – теперь это Hades 2, продолжение одного из лучших представителей жанра "рогалик". Игра также получит официальную украинскую локализацию.

А игроки уже в предвкушении игровых релизов 2024 года. "Урожайный" 2023 вряд ли удастся переплюнуть, но крутых игр все равно будет предостаточно. УНИАН собрал топ-15 самых ожидаемых игр 2024 года.

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