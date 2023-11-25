Список разбит в зависимости от ожидаемого качества графики: 1080р, 2К и 4К.

Выбор оптимальной связки процессора и видеокарты – один из самых сложных вопросов при сборке игрового ПК. Автор популярного YouTube-канала PC Centric назвал наиболее оптимальные сочетания CPU и GPU осенью 2023 года.

В настоящий момент ситуация с доступностью и стоимостью видеокарт и процессоров стала заметно лучше и это, пожалуй, лучшее время для апгрейда или сборки нового игрового ПК. Оперативная память, материнки и SSD-накопители сейчас тоже стоят рекордно дешево.

При минимальном бюджете, стоит рассмотреть игровой ПК с процессором Intel Core i3-12100F и подержанной видеокартой Radeon RX 6600. Такого ПК хватит для 1080p-гейминга как минимум на ближайшие пару лет.

Тем, кто готов потратиться больше, следует рассмотреть комбинацию Intel Core i5-12400F с Radeon RX 6600, Radeon RX 6700 XT или свежей GeForce RTX 4060, которая поддерживает технологию DLSS 3.

Для игр в разрешении 1440р нужен процессор AMD Ryzen 5 7600 или AMD Ryzen 7 7700 в тандеме с Radeon RX 7800 XT или GeForce RTX 4070.

Если вы ориентируетесь на 4K, лучше всего сработает связка AMD Ryzen 7 7800X3D или Intel Core i7-14700K + Radeon RX 7900 XT, RX 7900 XTX или GeForce RTX 4070 Ti.

Наконец, при неограниченном бюджете идеальный геймерский ПК включает процессор AMD Ryzen 7 7800X3D или Intel Core i9-14900K и карту GeForce RTX 4090.

Напомним, в середине октября этого года Intel представила процессоры 14-го поколения. Они имеют то же количество ядер, что и их предшественники, и представляют собой скорее минорный апгрейд. Хотя, справедливости ради, стоят они, как и 13-поколение.

В то же время процессоры AMD Ryzen 8000-серии на основе архитектуры Zen 5 дебютируют только в первом квартале 2024 года. Известно, что они сохранят количество ядер (до 16), получат больше кеша и покажут прирост производительности на 20–25%.

А меж тем Nvidia готовит новые видеокарты GeForce RTX 40-й серии. В рамках серии Super ожидается анонс трех моделей: они будут обладать более высокой производительностью, что позволит решить проблему ограниченного объема VRAM и высоких цен на текущую линейку. Представят их в январе 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: