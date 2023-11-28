Все они обеспечивают максимальное удовольствие от движений, щелчков и ощущения руки.

Эксперты ресурса PC Gamer перечислили лучшие модели игровых мышей для покупки в 2023 году. Все они обеспечивают максимальное удовольствие от движений, щелчков и ощущения руки.

Ведущие компании, которые предлагают девайсы для геймеров, также обращают внимание на дизайн, стараются обеспечить максимальную производительность и длительное время автономной работы.

Лучшая беспроводная мышь – Razer DeathAdder V3 Pro. Благодаря впечатляющему сенсору и отличному качеству беспроводной связи, кроме цены, жаловаться не на что.

– Razer DeathAdder V3 Pro. Благодаря впечатляющему сенсору и отличному качеству беспроводной связи, кроме цены, жаловаться не на что. Лучшая доступная беспроводная мышь – Logitech G305 Lightspeed, которая получила самый совершенный сенсор от Logitech. Устройство легкое и, кажется, что работает вечность от одной АА-батарейки. Видео дня

Лучшая проводная мышь – Razer DeathAdder V2. Она оснащена самым топовым сенсором и отлично подходит как для людей с большими ладонями, так и с маленькими. Плюс, у нее доступный ценник.

Лучшая бюджетная проводная мышь – Logitech G203 Lightsync. Несмотря на низкий ценник, у нее отличный сенсор и имеется RGB-подсветка.

"Эргономичный шедевр" – Logitech G502 X. Эта модель имеет хорошо продуманную эргономичную форму, подходящую для различных стилей хвата, включая хват типа "палец" и "ладонь".

Лучшая мышь для соревновательных игр – Logitech G Pro с сенсором HERO 25K. Благодаря великолепному качеству сборки Logitech эта мышь станет отличным выбором для профессиональных геймеров, к тому же она не слишком дорогая.

– Logitech G Pro с сенсором HERO 25K. Благодаря великолепному качеству сборки Logitech эта мышь станет отличным выбором для профессиональных геймеров, к тому же она не слишком дорогая. Замыкает топ Razer Naga Pro, которую эксперты назвали лучшей для фанатов MMO.

Ранее специалисты назвали 5 самых оптимальных игровых связок процессор/видеокарта. Как отмечается, в настоящий момент ситуация с доступностью и стоимостью CPU и GPU стала заметно лучше, поэтому осень 2023 года, пожалуй, лучшее время для апгрейда или сборки нового игрового ПК.

А если вы в поисках игрового монитора, эксперты Hardware Unboxed поделились своим мнением о лучших моделях на сегодня. Чтобы учесть интересы пользователей с разным бюджетом, в рейтинг попали мониторы Full HD, Quad HD, 4K, Ultra Wide и HDR.

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