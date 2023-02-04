Empress уже взломала Monster Hunter Rise с дополнением Sunbreak.

Хакерша Empress, которая сама назвала себя девушкой, взломала Monster Hunter Rise с масштабным дополнением Sunbreak и прочими добавками. Основная игра вышла на ПК год назад, а упомянутое DLC — в конце января. Своей следующей целью злоумышленница назвала Hogwarts Legacy — экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера", которая выйдет на следующей неделе.

После взлома Monster Hunter Rise Empress опубликовала на форуме Reddit длинное сообщение. В нем она в привычном стиле призвала компании не использовать DRM-защиту Denuvo, назвав ее "раком" индустрии. Затем хакерша призналась, что 16 версия технология доставила ей проблем. Именно поэтому взлом Monster Hunter Rise отнял много времени. Однако теперь все изменилось.

"Что же, я решила, что вхожу в полностью новую фазу. Я больше не собираюсь тратить от 6 месяцев до года и больше на взлом. С этого момента и в дальнейшем я откладываю в сторону большинство своих личных дел и начинаю работать над ведущими и наиболее ожидаемыми играми, на [взлом] которых люди напрямую жертвовали на релизе или вскоре после этого", — написала Empress.

Видео дня

По словам хакерши, следующей взломанной игрой станет Hogwarts Legacy. Она обещает выпустить пиратскую версию спустя десять дней после релиза. То есть проект может появиться на торрент-трекерах 20 или 17 февраля, если отталкиваться от раннего доступа в Deluxe-издании.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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