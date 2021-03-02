Украинские разработчики предоставили доказательства взлома игры со стороны издательства.

На днях украинская студия Frogwares сообщила, что издатель Nacon без их ведома начал продавать в Steam игру The Sinking City. Разработчики призывали не покупать ее. А сегодня предоставили доказательства, что издатель выставил на продажу пиратскую копию игры.

Разработчики заявили, что провели собственное расследование и выяснили, что Nacon приобрела ключ The Sinking City на сайте GamesPlanet. Далее издатель взломал игру и модифицировал некоторые файлы, чтобы выдать ее за свой продукт. А именно:

Заменил логотип GamesPlanet на лого Nacon;

Убрал логотип Frogwares и упоминания о других играх студии;

Разработчики загрузили версию The Sinking City, которую издатель начал продавать в Steam, и использовали свой ключ доступа, чтобы посмотреть файлы игры. Авторы удивились, что взломщики из Nacon даже не потрудились заменить ключи шифрования.

Таким образом авторы увидели, что хоть Nacon и поменяла в игре логотип GamesPlanet на свой, но названия файлов остались прежними. Кроме того, после модификации файлов программисты издательства неправильно загрузили игру в Steam, из-за чего в The Sinking City пропали достижения и поддержка облачных сохранений.

Также разработчики утверждают, что Nacon продает Deluxe-версию игры, куда входят все дополнения. А их Frogwares делала собственными силами, без финансирования издательства. Поэтому продавать их Nacon не имеет права.

Все доказательства Frogwares передаст в суд. Также разработчики предоставили все улики против издателя в подробном ролике.

Стоит также отметить, что за день до этого Nacon заявила, что The Sinking City была снова опубликована в Steam ради фанатов. По словам издателя, разработчики нарушили условия контракта, и теперь притворяются жертвами, хотя на создание игры им было выделено 10 миллионов евро.

О конфликте Frogwares с издателем Nacon

Летом 2020 года разработчики разорвали контракт с Nacon. Причина – издатель неоднократно задерживал выплаты и скрывал от студии реальные продажи игры, чтобы не платить роялти. А вскоре Nacon начала убирать с дисков и цифровых магазинов информацию о Frogwares.

Без уведомления разработчиков издатель выкупил десятки доменных имен для брендов The Sinking City и Sherlock Holmes. Последняя является главной франшизой Frogwares.

По состоянию на август 2020 года издатель задолжал украинским разработчикам 1 миллион евро.

В свою очередь Nacon выдвинула ответный иск против разработчиков, обвинив их в попытке дискредитировать издательство.

В результате студия начала самостоятельно издавать свои тайтлы и возвращать их в сервисы цифровой дистрибуции. Однако конфликт между Nacon и Frogwares все еще не урегулирован.

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Автор: Сергей Коршунов