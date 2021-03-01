Издатель выпустил игру без ведома украинской студии.

На днях приключенческий хоррор The Sinking City снова появился в продаже в магазине цифровой дистрибуции Steam. Однако разработчики из украинской студии Frogwares обратились к геймерам с просьбой не покупать эту игру.

Причина – французское издательство Nacon выставило The Sinking City в продажу без ведома авторов, сообщили Frogwares в Твиттере.

"Frogwares не создавала версию The Sinking City, которая сегодня появилась в продаже в Steam. Мы не рекомендуем покупать эту версию", – написали разработчики.

В данной версии игры нет ни достижений, ни поддержки облачных сохранений, подчеркнули разработчики.

При этом версию от самой Frogwares можно приобрести на площадке Origin или на сайте студии. Похожая ситуация с игрой наблюдается и на других платформах. К примеру, в PlayStation Store есть две версии The Sinking City. Та, что для PS4 от издателя Nacon, и та, что для PS5 от самих разработчиков.

Конфликт Frogwares с издателем начался еще в прошлом году. Тогда The Sinking City была снята с продажи на всех платформах, а разработчики выступили с открытым письмом, в котором рассказали о том, что разрывают контракт с Nacon.

О конфликте Frogwares с издателем

Разработчики разорвали контракт с Nacon из-за того, что издатель неоднократно задерживал выплаты и скрывал от студии реальные продажи игры, чтобы не платить роялти. А вскоре и вовсе начал убирать с дисков и цифровых магазинов информацию о студии-разработчике.

Без уведомления разработчиков издатель выкупил десятки доменных имен для брендов The Sinking City и Sherlock Holmes. Последняя является главной франшизой Frogwares.

По состоянию на август 2020 года издатель задолжал украинским разработчикам 1 миллион евро.

В свою очередь Nacon выдвинула ответный иск против разработчиков, обвинив их в попытке дискредитировать издательство.

Недавно студия начала самостоятельно издавать свои тайтлы и возвращать их в сервисы цифровой дистрибуции. Так предстоящая игра Sherlock Holmes Chapter One будет издаваться силами Frogwares.

Спор между Nacon и Frogwares все еще не урегулирован.

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Автор: Сергей Коршунов