На момент выхода игры в ранний доступ её можно будет купить за 40 долларов.

Разработчики симулятора жизни inZOI провели трансляцию перед запуском раннего доступа и поделились подробностями об игре.

На старте её стоимость в Steam составит 40 долларов. Авторы подчеркнули, что проект ещё требует серьёзной доработки, поэтому все DLC и обновления будут бесплатными, но только на период раннего доступа.

Команда планирует выпустить четыре крупных обновления до конца 2025 года: в мае, августе, октябре и декабре. Помимо этого, каждые три месяца в игру будут добавлять новую одежду и мебель.

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Контентные обновления существенно повлияют на игровой процесс: например, майский патч введёт инструменты для моддинга и изменение фигуры персонажей после занятий спортом, а в августе появятся бассейны и даже целый кошачий остров, посвящённый Международному дню котов.

Разработчики подчёркивают, что представленный план ещё не финальный. Они намерены активно взаимодействовать с игроками и корректировать развитие симулятора на основе их отзывов.

Релиз inZOI в раннем доступе запланирован на 28 марта. Игра будет доступна в Steam.

Ранее мы рассказывали про системные требования inZOI. Игра получилась довольно прожорливой: для максимальных настроек понадобится RTX 4080 и 32 ГБ оперативной памяти.

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