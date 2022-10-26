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Инсайдер billbil-kun почти каждый месяц публикует сведения о бесплатных играх в PlayStation Plus до официального анонса. И он еще ни разу не ошибся. Недавно информатор раскрыл состав ноябрьской подборки проектов. Она включает один довольно известный блокбастер.

Свой пост billbil-kun традиционно опубликовал на форуме Dealabs. По словам инсайдера, в ноябре пользователям PS Plus достанутся Nioh 2, Lego Harry Potter Collection и Heavenly Bodies. Эти игры будут доступны уже с первого числа, а раз так, то Sony должна сделать официальный анонс в ближайшее время.

Подробнее о бесплатных проектах для подписчиков PlayStation Plus в ноябре

Nioh 2 — это экшен с ролевыми элементами в духе серии Souls от студии Team Ninja и издательства Koei Tecmo. События игры разворачиваются в конце XVI века в Японии, то есть до истории первой части. Повествование рассказывает, как главный герой, наемник Хидэеси, в компании соратников отправляется на поиски камней духов, обладающих большой силой. Геймплей Nioh 2 может похвастаться продуманной и глубокой боевой системой, разнообразными врагами и сложными боссами. Пользователям также предстоит прокачивать персонажа по одному из путей развития, подбирать экипировку, искать секреты и так далее.

Видео дня

Lego Harry Potter Collection — это сборник из двух частей серии, Years 1-4 и Years 5-7, от TT Games и Warner Bros. Interactive Entertainment. По названию проекта можно понять его суть. Пользователям предстоит окунуться в историю Гарри Поттера и его друзей, только в мире знаменитого конструктора. Геймплей подстроен под реалии Lego: для решения головоломок необходимо использовать заклинания строительства и других операций с блоками.

Heavenly Bodies — это головоломка с элементами приключения от студии 2pt Interactive. В игре пользователям предстоит выполнить серию задач в открытом космосе в 1970-е годы. Геймплей в проекте основан на физической модели, которая имитирует управление персонажем в условиях невесомости. Пользователи должны двигать предметы, подтягиваться с помощью поверхностей и всячески взаимодействовать с космическими аппаратами.

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