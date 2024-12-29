Проект будет доступен на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Разработчики скандальной GTA Trilogy: Definitive Edition из Grove Street Games работают над новой неанонсированной игрой.

Издание Tech4Gamers обратило внимание на страницу исполнительного продюсера Grove Street Games Джордана Климана на LinkedIn, где указано, что студия сейчас работает над неким неанонсированным проектом для ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Tech4Gamers выдвинуло предположение, что это может быть ремастер GTA 4, но всё же это маловероятно. Напомним, что недавно Rockstar и Grove Street Games поссорились: Rockstar Games удалила все упоминания студии Джордана Климана из GTA Trilogy, а также отписалась от страницы студии в X (бывший Twitter).

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Кроме ремастеров GTA Grove Street Games также работала над портами мультиплеерного выживача с динозаврами ARK на мобильные платформы и Nintendo Switch.

Ранее инсайдер Rockstar рассказывал, почему новый трейлер GTA 6 в этом году уже можно не ждать. Инсайдер уверен, что Rockstar анонсирует новый трейлер заранее, чтобы стать ещё большим инфоповодом.

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