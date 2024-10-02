Самой популярной моделью среди пользователей Steam все еще остается RTX 3060, но в спинку ей дышит RTX 4060.

Магазин видеоигр Steam обновил данные по оборудованию своих пользователей. В сентябре 2024 года самой популярной видеокартой оставалась RTX 3060, которая установлена в 5,71% компьютеров.

В спину RTX 3060 дышит RTX 4060 (4,44%) и ее мобильная версия RTX 4060 Laptop (4,24%). Также в топ-5 попали RTX 4060 Ti (3,55%) и GTX 1650 (3,45%). Больше всего за месяц в популярности прибавила RTX 4060 (+1.13%). AMD Radeon в топ-10 нет вообще.

Что касается распределения между производителя, то карточками Nvidia оснастили свои компьютеры 77,75% пользователей Steam, доля графических процессоров AMD составляет 14,72%. Ускорителями Intel пользуется 7,22% геймеров.

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Что касается другого "железа", 66,60% компьютеров, зарегистрированных в Steam, используют процессоры Intel. На AMD приходится 33,30%. Наиболее распространены 6-ядерные (33,62%), 8-ядерные (20,39%) и 4-ядерные (16%) чипы.

Меж тем Windows 10 наверстала упущенное и вновь стала самой популярной ОС для гейминга. Доля "десятки" составляет 48,66% – это 1,57% выше, чем у Windows 11, которой пользуются 47,69% юзеров. Подробнее ознакомиться со статистикой можно по ссылке.

Самая распространенная сборка выглядит так:

Ранее в сеть "слили" характеристики топовых GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Флагманская модель будет настоящей видеокартой-монстром с 32 ГБ памяти и энергопотреблением 600 Вт. Презентовать карточки должны в январе 2025 года.

А меж тем специалисты составили рейтинг лучших б/у видеокарт для покупки в 2024 году. Самые привлекательные предложения можно найти в бюджетных сегментах, а вот от покупки флагманских видеокарт на вторичном рынке лучше воздержаться.

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