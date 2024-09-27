Презентовать новые флагманы должны в январе на выставке CES 2025.

До выхода новых флагманских видеокарт Nvidia остается около трех месяцев, и сегодня в сети появились подробные параметры GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Поделился ими один из самых надежных "железных" инсайдеров Kopite7kimi.

Характеристики RTX 5090:

21 760 CUDA-ядер.

32 ГБ GDDR7.

шина 512 бит.

энергопотребление 600 Вт.

Характеристики RTX 5080:

10 752 CUDA-ядер.

16 ГБ GDDR7.

шина 256 бит.

энергопотребление 400 Вт.

Если утечка подтвердится, флагманская модель RTX 5090 будет оснащена почти на 30% большим количеством CUDA-ядер по сравнению с RTX 4090, получит увеличенный объем памяти на 8 ГБ и расширенную разрядность шины с 384 до 512 бит. Но стоит отметить, что энергопотребление карты значительно возрастет с 450 до 600 Вт.

А вот апдейт RTX 5080 по сравнению с RTX 4080 будет менее значительными. Количество CUDA-ядер вырастет с 9728 до 10 752, но объем памяти останется на прежнем уровне – 16 ГБ с шиной 256 бит. При этом тип памяти изменится с GDDR6X на GDDR7.

Видео дня

Другие источники сообщили, что вслед за производительностью, вырастет и ценник. RTX 5090 приписывают цену в 2500 долларов, что на $700 долларов больше рекомендованной цены RTX 4080. Презентация новых ускорителей, скорее всего, состоится в январе на выставке CES 2025.

Ожидается, что у топовых карточек Nvidia не будет конкурентов. Сообщается, что AMD все же не сумела выдержать конкуренции с зелеными и в следующем поколении GPU покинет топовый сегмент, рассчитанный на самых искушенных геймеров. Таким образом флагман Radeon RX 8000-й серии будет сопоставим с RX 7900 XTX.

Ранее эксперты составили рейтинг лучших б/у видеокарт для покупки в 2024 году. Самые привлекательные предложения можно найти в бюджетных сегментах, а вот от покупки топовых видеокарт на вторичном рынке специалисты советуют воздержаться.

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