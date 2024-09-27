До выхода новых флагманских видеокарт Nvidia остается около трех месяцев, и сегодня в сети появились подробные параметры GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Поделился ими один из самых надежных "железных" инсайдеров Kopite7kimi.
Характеристики RTX 5090:
- 21 760 CUDA-ядер.
- 32 ГБ GDDR7.
- шина 512 бит.
- энергопотребление 600 Вт.
Характеристики RTX 5080:
- 10 752 CUDA-ядер.
- 16 ГБ GDDR7.
- шина 256 бит.
- энергопотребление 400 Вт.
Если утечка подтвердится, флагманская модель RTX 5090 будет оснащена почти на 30% большим количеством CUDA-ядер по сравнению с RTX 4090, получит увеличенный объем памяти на 8 ГБ и расширенную разрядность шины с 384 до 512 бит. Но стоит отметить, что энергопотребление карты значительно возрастет с 450 до 600 Вт.
А вот апдейт RTX 5080 по сравнению с RTX 4080 будет менее значительными. Количество CUDA-ядер вырастет с 9728 до 10 752, но объем памяти останется на прежнем уровне – 16 ГБ с шиной 256 бит. При этом тип памяти изменится с GDDR6X на GDDR7.
Другие источники сообщили, что вслед за производительностью, вырастет и ценник. RTX 5090 приписывают цену в 2500 долларов, что на $700 долларов больше рекомендованной цены RTX 4080. Презентация новых ускорителей, скорее всего, состоится в январе на выставке CES 2025.
Ожидается, что у топовых карточек Nvidia не будет конкурентов. Сообщается, что AMD все же не сумела выдержать конкуренции с зелеными и в следующем поколении GPU покинет топовый сегмент, рассчитанный на самых искушенных геймеров. Таким образом флагман Radeon RX 8000-й серии будет сопоставим с RX 7900 XTX.
Ранее эксперты составили рейтинг лучших б/у видеокарт для покупки в 2024 году. Самые привлекательные предложения можно найти в бюджетных сегментах, а вот от покупки топовых видеокарт на вторичном рынке специалисты советуют воздержаться.