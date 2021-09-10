В ролике можно увидеть повзрослевшего Атрея, сына Кратоса, и Тюра – скандинавского бога войны.

В ночь с 9 на 10 сентября Sony провела конференцию PlayStation Showcase 2021, на которой показала первый полноценный трейлер долгожданного экшена God of War: Ragnarok.

Новая часть приключений бога войны Кратоса пока не получила дату релиза.

Трейлер God of War: Ragnarok

В ролике показан повзрослевшей Атрей, сын Кратоса. Теперь о умеет вызывать духа-зверя и ездить на нем верхом.

Также в трейлере можно увидеть Тюра – скандинавского бога войны, с котором по всей видимости Кратос и Атрей объединят силы для борьбы с Тором.

Напомним, что предыдущая часть God of War вышла в 2018 году. Благодаря качественной постановке, интересным режиссерским решениям, увлекательному сюжету и зрелищным боям God of War была признана "Игрой года".

Подробней про God of War (2018)

God of War – это продолжение серии экшн-игр о спартанце Кратосе, который сражается с богами. Игра вышла в 2018 году и стала мягким перезапуском франшизы, поменяв сеттинг с греческого на скандинавский. А у Кратоса появился сын Атрей, которого герой должен воспитывать.

Автор: Сергей Коршунов