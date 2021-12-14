Жаль только, что никаких интересных секретов за границами доступного пространства не оказалось.

The Matrix Awakens — это технодемо на движке Unreal Engine 5, которое создали в честь скорого выхода фильма "Матрица: Воскрешение". В проекте присутствует реалистичный открытый мир с высокоточными моделями и тщательной детализацией. Его можно свободно исследовать пешком или за рулем транспортного средства. Однако сюжета, миссий и каких-то интересных механик в The Matrix Awakens нет. Именно поэтому пользователи ищут для себя другие развлечения. Например, игрок под псевдонимом tesfayeswetsuit нашел способ, как выйти за пределы открытого мира и отправиться в город на горизонте.Читайте такжеВышла короткая игра по мотивам нового фильма "Матрица: Воскрешение" на движке Unreal Engine 5

В ролике ниже демонстрируется трюк энтузиаста. Он ехал на машине и вошел в занос на мосту. После этого tesfayeswetsuit ударился боковой стороной автомобиля об заграждение и перелетел через него. Так энтузиаст оказался за пределами открытого мира The Matrix Awakens.

Как выяснилось, все объекты за границами города из технодемо — это иллюзия. Над водой простилается невидимое пространство, по которому можно ездить. А мегаполис на горизонте создан из объектов без физических свойств. Через них можно проходить, будто бы включен режим свободного полета камеры.

Кратко о The Matrix Awakens

В проекте есть одна перестрелка. Помимо нее, можно изучать открытый мир и ездить на машине.

В демоверсии присутствует настройка "Матрицы". Например, пользователи вольны менять цвета окружающей среды.

The Matrix Awakens создали, как интерактивный опыт по мотивам "Матрицы: Воскрешение". Скачать демоверсию можно бесплатно на PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

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Автор: Назар Степорук