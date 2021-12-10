Полное прохождение проекта уже появилось в Сети.

На церемонии награждения The Game Awards 2021 анонсировали выход The Matrix Awakens. По сути, это демоверсия, которая создана с целью привлечь дополнительное внимание к фильму "Матрица: Воскрешение". Издание IGN уже опубликовало прохождение проекта. Оно займет у пользователей примерно 15 минут.

Эта короткая игра создана на движке Unreal Engine 5, что гарантировало высочайшее качество графики и визуальных эффектов. В начале прохождения перед пользователями появятся персонажи Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс. Они немного поговорят о "Матрице" и своих ролях.

Далее в игре начнется погоня с участием главных героев картины. Именно в этом моменте пользователи впервые смогут взять управление на себя, чтобы стрелять по врагам из разнообразного оружия.

Другие подробности The Matrix Awakens

Кроме стрельбы, игроки способны изучать открытый мир проекта и ездить на машине.

В демоверсии присутствует настройка "Матрицы". Например, пользователи вольны менять цвета окружающей среды.

The Matrix Awakens создали, как интерактивный опыт по мотивам "Матрицы: Воскрешение". Скачать демоверсию можно бесплатно на PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук