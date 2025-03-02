Изменив лишь одну букву в слове "Resoltuion" игрок добавил себе 20 FPS.

Несколько дней назад вышла Monster Hunter Wilds и сразу же стала хитом. Но в то же время игроки на ПК начали жаловаться на очень плохую производительность, и даже Digital Foundry сильно раскритиковали игру. Однако, похоже, все проблемы пришли из-за банальной ошибки в коде игры.

Игрок под ником BeepBoop поделился в сообществе Steam, что во время попыток оптимизировать игру под свой ПК он нашел ошибку в .ini файле: в одной из строк слово "Resolution" было написано как "Resoltuion".

BeepBoop исправил ошибку и внезапно заметил, что получил неплохой прирост производительности в игре. Правда игрок отметил, что вместе с FPS у него еще и сильно поднялась температура процессора: с 50 градусов до 70.

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После этого участники обсуждения разделились: кто-то исправил ошибку и тоже получил буст к FPS, вплоть до 20 лишних кадров в секунду, а кто-то считает, что это все эффект плацебо и им такой фикс не помог.

Ранее мы рассказывали, что Steam представил статистику самых популярных компьютерных сборок среди игроков. Самыми распространенными видеокартами оказались RTX 3060, 4060 и 4060 Ti.

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